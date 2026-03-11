Более сотни таких гневных комментариев получил блогер-миллионник Игорь Лаченков. Это произошло после того, как он обратился к жителям Одессы с призывом оценить работу главы городской военной администрации Сергея Лысака.

Что выяснил Лаченков о Лысаке?

25 февраля Лаченков со ссылкой на источники в Офисе президента сообщил о масштабной проверке работы правоохранительных органов в Днепре и бывшего председателя ОВА Лысака в связи с деятельностью разветвленной сети мошеннических колл-центров, которые обманом завладевали деньгами не только россиян, но и граждан Украины, США и стран ЕС. По данным блогера, Лысака вместе с НАБУ будет проверять и НАПК.

После нескольких публикаций о возможной причастности Лысака к днепровским "офисам", Лаченков сообщил о большом количестве обращений от жителей Одессы, где с 15 октября 2025 года Лысак возглавляет городскую военную администрацию.

"Опять все больше жалоб от одесситов на Лысака, вместо улучшений становится все больше и больше колл-центров. Команда Труханова вся работает дальше, коммунальные службы стали хуже, в городе никаких улучшений", – написал блогер.

Его обращение к одесситам в фейсбуке собрало более сотни комментариев. Люди жалуются на запущенность города, неудовлетворительную работу городских служб и коммунального транспорта. Напоминают об ужасном состоянии коммунальной инфраструктуры, ужасную гололедицу и грязь после нее, отсутствие работ по восстановлению после прилетов. Пользователи пишут: все проблемы, которые были в городе при предыдущем главе Геннадия Труханова, не только сохранились, но и увеличились в масштабах.

"Ничего не изменилось. Как строили незаконно, так и застраивают. Как не работали городские туалеты, так и не работают, как не было укрытий, так и нет. Ноль изменений", – комментирует пользовательница с ником Irene Yung.

Лариса Афанасьева, со своей стороны, отметила, что ни один энергетический объект в Одессе и области не имел никакой защиты, так все и остается.

"Относительно "офисов" – подтверждаю. Это особенно очевидно стало во время поиска работы. Я у нас в Одессе никогда такого не видела, такое впечатление, что к нам "офисы" переехали вместе с Лысаком из Днепра", – отмечает одесситка.

Вспомнили главе города и схемы на его предыдущем месте работы в Днепре. В частности, масштабное хищение гуманитарной помощи.

"И в комментариях в фейсбуке, и в личных получил просто кучу жалоб на Лысака не только от одесситов, но и от днепрян, которые вспоминают ему, что при нем целенаправленно остановилось рассмотрение дела о хищении гуманитарки. Если коротко: западные партнеры отправили на Днепропетровщину более 1 тысячи вагонов гуманитарной помощи. Однако потом оказалось, что область получила всего 166 вагонов. 90% помощи в сотнях вагонов "исчезло", а Лысак, придя на должность просто "прикрыл" эту историю. И за нее никто даже не получил подозрений. А сам Лысак позже уехал на "повышение" в Одессу. В общем возникает такое ощущение, что его всегда назначают именно туда, где нужно кого-то "прикрыть" или что-то "замять", – написал Лаченков.