Укрзализныця запускает "Лыжный экспресс" на зимние праздники: когда начнет курсировать поезд

Укрзализныця запускает с 19 декабря 2024 года курсирование поезда Интерсити+ "Лыжный экспресс" сообщением Дарница – Киев-Пассажирский – Львов – Славское.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

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"Лыжный Экспресс" возвращается

С 19 декабря в горы отправляется традиционный сезонный Интерсити+ №743/744 Дарница – Киев-Пассажирский – Львов – Славское,

– говорится в сообщении.

На маршруте будет курсировать скоростной Hyundai, поэтому "Лыжный экспресс" станет идеальным вариантом для тех, кто хочет быстро и комфортно добраться горнолыжного курорта в разгар сезона.

Указывается, что поезд будет отправляться из Дарницы в 05:50, из Киева в 06:19, из Львова в 12:09 и прибывать в Славское в 14:03. Обратно из Славска – в 14:26, из Львова в 16:30, в Киев – в 22:28, в Дарницу – в 23:00.

В пресс-службе Укрзализныци отметили, что благодаря "Лыжному Экспрессу" для жителей Ровно имеют хорошую новость. Поэтому, теперь региональные поезда №804/806 Ровно – Львов обеспечат удобное пересадочное сообщение на экспресс до Славского.