Сможет ли их сбивать противовоздушная оборона врага, рассказал Александр Коваленко – военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Об этом он сказал 24 каналу.

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По его словам, что угодно, что имеет свойства полета – его можно уничтожить. Даже американские истребители F-35 можно сбить благодаря ПВО.

Поэтому даже если говорить о реактивных боеприпасах для HIMARS или MLRS – их можно уничтожить, как и любую другую ракету,

– сказал эксперт.

Другой вопрос в том, есть ли такие возможности у российской противовоздушной обороны.

"Чтобы противодействовать, например, реактивным боеприпасам М142 и М270, прежде всего используют зенитно-ракетные комплексы малой и средней. Речь идет о "Шилке", "Тунгуске", "Панцирях". Однако все зависит от условий и возможностей в ту же секунду перехватить ракету", – объяснил эксперт.

Поэтому сегодня можно сказать, что боеприпасы к ракетным системам М142 HIMARS и М270 MLRS на 99% имеют преимущество перед российским ПВО.

Вероятность, что их могут сбить – 1%. Шанс минимальный,

– подытожил Коваленко.

россияне сбивают свои же самолеты

Об эффективности российской ПВО долго спорить не придется. оккупанты сами это доказывают на собственном примере.

Да, российская армия потеряла очередной самолет – новейший, "аналоговнет", так сказать, Су-34М. Его сбили в небе близ Алчевска. При этом ударили по нем сами же россияне.

российская ПВО как раз пыталась перехватить ракеты HIMARS, выпущенные украинскими военными. Однако ошибочно "перехватили" собственный "новейший" бомбардировщик.

Это еще раз подвергает сомнению надежность как российской авиации, так и ПВО, которая не смогла распознать ракеты и перевелась на "своих".

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