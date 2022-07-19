Чи зможе їх збивати протиповітряна оборона ворога розповів Олександр Коваленко – військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Про це він сказав 24 каналу.

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За його словами, будь-що, що має властивості польоту – його можливо знищити. Навіть американські винищувачі F-35 також можна збити завдяки ППО.

Тому навіть якщо говорити про реактивні боєприпаси для HIMARS чи MLRS – їх можна знищити, як і будь-яку іншу ракету,

– сказав експерт.

Інше питання в тому, чи є такі можливості саме у російської протиповітряної оборони.

"Щоб протидіяти, наприклад, реактивним боєприпасам М142 та М270, насамперед використовують зенітно-ракетні комплекси малої та середньої. Мовиться про "Шилку", "Тунгуску", "Панцири". Однак все залежить від умов та можливостей в ту ж секунду перехопити ракету", – пояснив експерт.

Тож сьогодні можна сказати, що боєприпасів до ракетних систем М142 HIMARS та М270 MLRS на 99% мають перевагу перед російською ППО.

Ймовірність, що їх можуть збити – 1%. Шанс мінімальний,

– підсумував Коваленко.

росіяни збивають свої ж літаки

Про ефективність російської ППО довго сперечатись не доведеться. Окупанти самі це доводять на власному прикладі.

Так, російська армія втратила черговий літак – новітній, "аналоговнєт", так би мовити, Су-34М. Його збили в небі поблизу Алчевська. При цьому вгатили про ньому його самі ж росіяни.

російська ППО саме намагалася перехопити ракети HIMARS, випущені українськими військовими. Однак помилково "перехопили" власний "новітній" бомбардувальник.

Це ще раз ставить під сумнів надійність як російської авіації, так і ППО, яка не змогла розпізнати ракети й перевелася на "своїх".

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