Маас обнародовал результаты встречи по миротворцам на Донбассе

В ближайшее время дипломаты нормандского формата должны провести консультации по вопросам миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Такое заявление сделал глава МИД Германии Хайко Маас на совместной пресс-конференции с французским коллегой Жаном-Ивом ле Дрианом, передает Укринформ.

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"Что касается условий присутствия миссии ООН на Востоке Украины, то договорились поручить нашим политическим директорам провести в течение ближайших недель дальнейшие консультации о том, как организовать такую миссию", – отметил глава немецкого внешнеполитического ведомства.

В то же время он подчеркнул, что стороны договорились проводить консультации экспертов по так называемой "формулы Штайнмайера" в отношении политического процесса, в частности, организации местных выборов.

Как отметил немецкий министр, вспоминая декабрьский большой обмен пленными, когда есть политическая воля, можно добиться результата.

По его словам, тема освобождения политических заключенных и заложников поднималась во время берлинской встречи. Также он назвал "хорошим знаком" и то, что недавно ее обсуждали президенты Украины и России по телефону. Процесс будет проводиться под патронатом ОБСЕ, сказал дипломат.

Ле Дриан со своей стороны подчеркнул, что партнеры готовы участвовать в разминировании и предложили техническую поддержку в этом вопросе. Глава МИД Франции также обратил внимание на необходимость защиты инфраструктуры на Донбассе.

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"После 16-месячного перерыва министры провели очень конструктивный диалог, целью которого является вдохнуть новую жизнь в Минский процесс. Хотя не по всем пунктам, но стороны были едиными в мыслях, по многим важным вопросам мы наметили общие пути, чтобы приблизить исполнение целей "Минска", – резюмировал Маас.