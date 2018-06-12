09:46
12 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 14°C
  • середа
    21°C 16°C
  • четвер
    24°C 14°C
  • п'ятниця
    25°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Португальці в Росії. Маркування рибок
Вєсті Кремля
23:49, 11 червня
Вєсті.UA. Важливі жінки Ляшка. Гени Гєни
Вєсті.UA
23:28, 11 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Переваги і недоліки літнього таборового життя
Згадати все
22:30, 8 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Маас оприлюднив результати зустрічі щодо миротворців на Донбасі

294 Читать новость на русском
Хайко Маас
Хайко Маас / Getty Images

Найближчим часом дипломати нормандського формату мають провести консультації з питань миротворчої місії ООН на Донбасі.

Таку заяву зробив очільник МЗС Німеччини Хайко Маас на спільній прес-коференції з французьким колегою Жан-Ів ле Дріаном, передає Укрінформ.

Читйате також: Миротворці на Донбасі: Лавров зробив нову гучну заяву

"Що стосується умов присутності місії ООН на Сході України, то домовилися доручити нашим політичним директорам провести протягом найближчих тижнів подальші консультації про те, як організувати таку місію", – зауважив очільник німецького зовнішньополітичного відомства.

Водночас він підкреслив, що сторони домовилися проводити консультації експертів щодо так званої "формули Штайнмайера", стосовно політичного процесу, зокрема, організації місцевих виборів.

Як зауважив німецький міністр, згадуючи грудневий великий обмін полоненими, коли є політична воля, можна домогтися результату.

За його словами, тема звільнення політичних ув'язнених і заручників піднімалася під час берлінської зустрічі. Також він назвав "гарним знаком" і те, що нещодавно її обговорювали й президенти України та Росії телефоном. Процес триватиме під патронатом ОБСЄ, сказав дипломат.

Ле Дріан зі свого боку підкреслив, що партнери готові брати участь у розмінуванні та запропонували технічну підтримку в цьому питанні. Очільник МЗС Франції також звернув увагу на необхідність захисту інфраструктури на Донбасі.

Читайте також: Клімкін оптимістично оцінив зустріч "Нормандської четвірки"

"Після 16-місячної перерви міністри провели дуже конструктивний діалог, метою якого є вдихнути нове життя в Мінський процес. Хоча не за всіма пунктами, але сторони були єдиними в думках, щодо багатьох важливим питань ми намітили спільні шляхи, щоб наблизити виконання цілей "Мінська", – резюмував Маас.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі ООН Новини Франції
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук