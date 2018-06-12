Маас оприлюднив результати зустрічі щодо миротворців на Донбасі

Найближчим часом дипломати нормандського формату мають провести консультації з питань миротворчої місії ООН на Донбасі.

Таку заяву зробив очільник МЗС Німеччини Хайко Маас на спільній прес-коференції з французьким колегою Жан-Ів ле Дріаном, передає Укрінформ.

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"Що стосується умов присутності місії ООН на Сході України, то домовилися доручити нашим політичним директорам провести протягом найближчих тижнів подальші консультації про те, як організувати таку місію", – зауважив очільник німецького зовнішньополітичного відомства.

Водночас він підкреслив, що сторони домовилися проводити консультації експертів щодо так званої "формули Штайнмайера", стосовно політичного процесу, зокрема, організації місцевих виборів.

Як зауважив німецький міністр, згадуючи грудневий великий обмін полоненими, коли є політична воля, можна домогтися результату.

За його словами, тема звільнення політичних ув'язнених і заручників піднімалася під час берлінської зустрічі. Також він назвав "гарним знаком" і те, що нещодавно її обговорювали й президенти України та Росії телефоном. Процес триватиме під патронатом ОБСЄ, сказав дипломат.

Ле Дріан зі свого боку підкреслив, що партнери готові брати участь у розмінуванні та запропонували технічну підтримку в цьому питанні. Очільник МЗС Франції також звернув увагу на необхідність захисту інфраструктури на Донбасі.

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"Після 16-місячної перерви міністри провели дуже конструктивний діалог, метою якого є вдихнути нове життя в Мінський процес. Хоча не за всіма пунктами, але сторони були єдиними в думках, щодо багатьох важливим питань ми намітили спільні шляхи, щоб наблизити виконання цілей "Мінська", – резюмував Маас.