На видео, какое он опубликовал в сети, можно увидеть как самый оккупированный город, так и "Донбасс Арену". Причем все чуть ли не до малейших мелочей. Сам "Мадьяр" обратился к оккупантам и предупредил их, что за ними пристально следят, передает 24 Канал.
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ВСУ очень и очень близко
Желаю крепкого. "Мадьяр" на связи. Ходите, вам что-нибудь покажу. Как вам ракурс? К каждому креселку. Соскучились? Да, это наш украинский Донецк, который год захваченный оккупантами,
– заметил он.
У него за спиной множество мониторов. На них видно видео с временно оккупированного Донецка. Каждый ролик демонстрирует нам чуть ли не в мельчайших деталях происходящее в городе.
"Мадьяр" добавил, что захватчикам нужно помнить, что наши военные очень и очень близко к ним. И что бойцы 59-й ОМПБр видят, "если не все, то практически все". Причем, к маленьким деталям, например кресла на "Донбасс Арене".
"Так что, черви, будьте готовы. Никто из вас не понимает, когда и куда (прилетит – 24 Канал). Не для вас, черви, арена строилась, да и город в целом. Но уверен, наступит время, когда над этим городом развеется желто-голубой флаг, а на стадионе заиграет украинский гимн", – добавил он.
"Мадьяр" показал оккупированный Донецк и "Донбасс Арену": смотрите видео
Накануне мы рассказывали об очередной попытке оккупантов распространять фейки. В частности, они сообщали о том, что "Мадьяр" якобы погиб. На это военный очень иронически отреагировал.
"Мадьяр" высмеял вражеский фейк
- В своем телеграм-канале он выложил ироническое сообщение. Он показывает видео на смартфоне с якобы "ликвидированным" командиром. С ноткой грусти голос за кадром замечает, что через короткое время такое сообщение появляется в третий раз.
- Через момент он переводит камеру на себя и иронически добавляет, что нет слов, которыми можно было бы это прокомментировать. Так что просит своего друга рядом, который точно в карман за словом не полезет.
- Как вы поняли, этим самым другом со стороны и есть "Мадьяр". Он, управляя автомобилем в данный момент, заметил: "Не дождетесь".
- Заметим, что оккупанты тогда придумали байку, что "Мадьяра" убили в зоне так называемой "спецоперации". А это известие сообщили, ссылаясь якобы на украинские источники.
- К слову, пропагандисты еще и украсили "некролог" отборным количеством фейков. В частности, о том, что "Мадьяр" занимался производством токсичного оружия. И его, убеждают захватчики, использовали в районах Соледара и Бахмута.