У відео, яке він опублікував у мережі, можна побачити як саме окуповане місто, так і "Донбас Арену". Причому все ледь не до найменших дрібниць. Сам "Мадяр" звернувся до окупантів і попередив їх, що за ними пильно стежать, передає 24 Канал.

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ЗСУ дуже і дуже близько

Бажаю міцного. "Мадяр" на зв'язку. Ходіть, вам щось покажу. Як вам ракурс? До кожного крісельця. Скучили? Так, це наш український Донецьк, котрий рік захоплений загарбниками,

– зауважив він.

У нього за спиною безліч моніторів. На них видно відео з тимчасово окупованого Донецька. Кожен ролик демонструє нам ледь не у найменших деталях те, що відбувається у місті.

"Мадяр" додав, що загарбникам потрібно пам'ятати, що наші військові дуже і дуже близько до них. І що бійці 59-ї ОМПБр бачать, "якщо не все, то практично все". Причому, до маленьких деталей, як-от крісла на "Донбас Арені".

"Так що хробачня, будьте готові. Ніхто з вас не розуміє, коли і куди (прилетить – 24 Канал). Не для вас, хробаки, та арена будувалася, та й місто в цілому. Але впевнений, наступить час, коли над цим містом замайорить жовто-блакитний прапор, а на стадіоні заграє український гімн", – додав він.

"Мадяр" показав окупований Донецьк і "Донбас Арену": дивіться відео

Напередодні ж ми розповідали про чергову спробу окупантів поширювати фейки. Зокрема, вони повідомляли про те, що "Мадяр" буцімто загинув. На це військовий дуже іронічно відреагував.

"Мадяр" висміяв ворожий фейк