Окупанти намагаються з усіх сил деморалізувати наше військо. Це роблять також з допомогою всіляких вкидів. До прикладу, 3 квітня мережею ширилася інформація про буцімто смерть українського командира з позивним "Мадяр". Як ви розумієте, він цілий і неушкоджений і навіть передав вітання росіянам, зазначив 24 Канал.

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Окупанти не дочекаються

"Страшну звістку принесли до нашої хати. Кличте дітей. Уже вкотре – втретє за короткий час – тимчасово живі хробачки повідомляють про те, що вони "ліквідіровали" нашого командира "Мадяра", – каже за кадром голос.

Після цього автор ролика переводить камеру на себе та іронічно жартує, що в нього просто відсутні слова, якими він міг би описати "таку страшну подію". Але він знає, хто зможе підібрати ці слова. Тож він запитав у друга поруч, що він про це думає. Як ви розумієте, ним був "Мадяр", який саме керував автівкою під час знімання.

Обережно, падає бімба. Не дочекаєтеся!

– підкреслив "Мадяр".

"Мадяр" іронічно відреагував на свою смерть: дивіться відео

Що вигадали окупанти

Вони розповідали, що "Мадяра", ймовірно, вбили у зоні так званої "спецоперації". Відповідну звістку повідомили, посилаючись на якісь там українські джерела.

Пропагандисти не були б собою, якби не доповнили цей "некролог" добіркою байок. Наприклад, про виробництво "Мадяром" токсичної зброї, яку буцімто використовували у районах Соледара та Бахмута.

Ширять фейки про "взяття Бахмута"

Оскільки ми згадали Бахмут, то не зайвою буде реакція Сирського на російські фейки про його "взяття". Командувач Сухопутних військ ЗСУ наголосив, що такими заявами окупанти намагаються приховати свої поразки на фронті.

Так він відреагував на заяву Пригожина, яку він зробив ввечері 2 квітня. "Кухар Путіна" тоді вигадав, що його найманці буцімто "юридично взяли Бахмут". Глава ПВК "Вагнера" вигадав цю байку після буцімто вивішування російської триколірної ганчірки над адміністрацією міста.