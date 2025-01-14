Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Мадуро, опубликованном в соцсети X. Ранее президент Мексики Клаудия Шейнбаум также отреагировала на идеи Трампа и предложила переименовать США в "Мексиканскую Америку".

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Мадуро заявил, что имеет "план освобождения"

В Венесуэле прошло закрытие "Международного антифашистского фестиваля".

На нем Мадуро озвучил свои "планы" вторгнуться в Пуэрто-Рико с бразильскими войсками и "освободить" их от Штатов.

Как на севере есть план колонизации, так и у нас есть план освобождения... Свобода Пуэрто-Рико не за горами, и мы достигнем ее с помощью бразильских войск,

– заявил он.

На видео видно, что в толпе, перед которой выступал Мадуро, виднелись флаги Пуэрто-Рико.

JUST IN: Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что вторгнется в Пуэрто-Рико с бразильскими войсками и освободит его от США.



"Свобода Пуэрто-Рико ждет, и мы добьемся ее с бразильскими войсками" pic.twitter.com/CCFq2K1h5s - Новости БРИКС (@BRICSinfo) 13 января, 2025

Справочно. Пуэрто-Рико находится на правах самоуправления под юрисдикцией США и имеет статус "неприсоединившейся упорядоченной территории", то есть является неотъемлемой частью Штатов. При этом территория имеет собственную конституцию, законодательную, исполнительную и судебную ветви власти.

Где расположена Пуэрто-Рико: смотрите на карте

В своем выступлении венесуэльский диктатор также заявил, что он вместе с Кубой и Никарагуа готовится "взяться за оружие", чтобы защитить "право на мир".