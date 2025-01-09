Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Отмечается, что соответствующее предложение президент обнародовала 8 января, во время ежедневного брифинга.

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В Мексике предложили переименовать весь континент

Клаудия Шейнбаум показала карту мира 1607 года, чтобы подчеркнуть, что название "Мексиканский залив" является историческим и его употребляли еще до основания Соединенных Штатов.

Очевидно, что Мексиканский залив – это название, признанное ООН. Но почему бы нам не называть всю Америку Мексиканской? Это звучит красиво, не так ли?

– сказала политик.

Свой комментарий также предоставил бывший министр культуры Мексики Хосе Альфонсо Суарес дель Реал. Он пояснил, что название "Мексиканская Америка" было признано с XVII века именно как название всей северной части американского континента.

По поводу Мексиканского залива Суарес дель Реаль сказал, что это название также было принято на международном уровне и использовалось как морской навигационный ориентир сотни лет назад.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что хочет изменить название Мексиканского залива на "Американский". Все из-за того, что, по его мнению, Мексика злоупотребляет преимуществами Штатов в торговле и иммиграции.