Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на виступ Мадуро, опублікованому у соцмережі X. Раніше президентка Мексики Клаудія Шейнбаум також відреагувала на ідеї Трампа та запропонувала перейменувати США на "Мексиканську Америку".

У Венесуелі пройшло закриття "Міжнародного антифашистського фестивалю".

На ньому Мадуро озвучив свої "плани" вторгтися в Пуерто-Рико з бразильськими військами та" звільнити" їх від Штатів.

Як на півночі є план колонізації, так і у нас є план визволення… Свобода Пуерто-Рико не за горами, і ми досягнемо її за допомогою бразильських військ,

– заявив він.

На відео видно, що у натовпі, перед яким виступав Мадуро, виднілися прапори Пуерто-Рико.

JUST IN: Venezuelan President Nicolas Maduro says he will invade Puerto Rico with Brazilian troops and liberate them from the United States.



"The freedom of Puerto Rico is pending and we will achieve it with Brazilian troops." pic.twitter.com/CCFq2K1h5s

— BRICS News (@BRICSinfo) January 13, 2025