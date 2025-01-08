В Венесуэле, возможно, задержали трёх украинцев: их обвиняют в подготовке теракта

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил об аресте семи иностранцев, среди которых якобы есть граждане Украины. Их обвиняют в планировании терактов накануне его инаугурации.

Инаугурация Мадуро запланирована на 10 января 2025 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на EFE.

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Что известно о вероятном задержании украинцев в Венесуэле

По заявлению Мадуро, 7 января венесуэльские силы безопасности задержали двух американцев, двух колумбийцев и трёх украинцев. Президент утверждает, что они участвовали в подготовке "террористических атак", направленных на исполнительного вице-президента Делси Родригеса, государственные учреждения и ключевую инфраструктуру страны.

Сегодня мы задержали семерых иностранных наемников, в частности двух ключевых из США,

– заявил Мадуро.

По данным местных властей, всего арестовано уже 125 человек, которых подозревают в заговоре против боливарианского режима.

Мадуро готовится к своей третьей инаугурации, ставшей возможной после объявления его победителем президентских выборов 28 июля 2024 года. Однако избирательный процесс сопровождался обвинениями в фальсификациях со стороны оппозиции. Они настаивают, что настоящим победителем стал их лидер Эдмундо Гонсалес Уррутия.

После объявления результатов в Венесуэле вспыхнули протесты. 2 августа США официально признали Гонсалеса победителем. В ответ 3 сентября венесуэльский суд выдал ордер на арест 75-летнего оппозиционера, заставив его 8 сентября эмигрировать в Испанию.