Мафия зарабатывает на больных миллиарды гривен, – Шерембей о черном рынке каннабиса

Верховная Рада не поддержала легализацию медицинского каннабиса. Однако такое решение может негативно повлиять на людей, которые прежде всего проходят химиотерапию.

Об этом сказал в эфире председатель координационного совета благотворительной организации "100% жизни" Дмитрий Шерембей. Он отметил, что такие действия на руку представителям нелегального бизнеса по продаже каннабиса.

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"Самым главным оппонентом системы легализации медицинского каннабиса является черный рынок и мафия, которая его контролирует. На больных людях она зарабатывает 10 миллиардов (гривен – 24 канал) в год. Конечно, терять эти прибыли не хотят", – сказал Шерембей.

Украину останавливают мифы о каннабисе

Координатор "100% жизни" пояснил, что люди, которые защищают черный рынок, распространяют мифы и неправду. Необходимо распространять научную информацию, чтобы люди подкрепляли ею свою позицию.

В качестве примера он приводит Всемирную организацию здравоохранения – главный экспертный медицинский центр в мире, который предоставляет протоколы лечения.

В 2018 году в мире урегулировать доступ препаратов с каннабиноидами для больных людей. Украина опаздывает с этим. Ее останавливает эта мифология,

– отметил Шерембей.

Как это работает в цивилизованном мире

Каннабис легализовали в 60 странах мира. Дмитрий Шерембей пояснил, что конопля имеет в себе различные элементы и наука уже нашла, как их применить против онкологии, посттравматических симптомов, хронической боли и редких заболеваний. Это эффективнее и дешевле, чем химические соединения.

"Более 20 лет есть мировая практика. Люди на химиетерапии могут ослабить боль. Выяснили, что масло каннабиса эффективно и позволяет легче и действеннее завершить лечение", – добавил Шерембей.

Дмитрий Шерембей о легализации каннабиса: смотрите видео

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