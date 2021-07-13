Про це сказав в ефірі голова координаційної ради благодійної організації "100% життя" Дмитро Шерембей. Він зазначив, що такі дії на руку представникам нелегального бізнесу з продажу канабісу.

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"Найголовнішим опонентом системи легалізації медичного канабісу є чорний ринок і мафія, яка його контролює. На хворих людях вона заробляє 10 мільярдів (гривень – 24 канал) на рік. Звісно, втрачати ці прибутки не хочуть", – сказав Шерембей.

Україну зупиняють міфи про канабіс

Координатор "100% життя" пояснив, що люди, які захищають чорний ринок, розповсюджують міфи й неправду. Необхідно поширювати наукову інформацію, щоб люди підкріплювали нею свою позицію.

Як приклад, він наводить Всесвітню організацію охорони здоров'я – головний експертний медичний центр у світі, який надає протоколи лікування.

У 2018 році у світі врегулювати доступ препаратів з канабіноїдами для хворих людей. Україна запізнюється з цим. Її зупиняє ця міфологія,

– зазначив Шерембей.

Як це працює в цивілізованому світі

Канабіс легалізували у 60 країнах світу. Дмитро Шерембей пояснив, що коноплі мають в собі різні елементи й наука вже знайшла, як їх застосувати проти онкології, постравматичних симптомів, хронічного болю та рідкісних захворювань. Це ефективніше та дешевше, ніж хімічні сполуки.

"Більше ніж 20 років є світова практика. Люди на хімієтерапії можуть послабити біль. З'ясували, що олія канабісу ефективна і дозволяє легше й дієвіше завершити лікування", – додав Шерембей.

Дмитро Шерембей про легалізацію канабісу: дивіться відео

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