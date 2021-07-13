Про це сказав в ефірі голова координаційної ради благодійної організації "100% життя" Дмитро Шерембей. Він зазначив, що такі дії на руку представникам нелегального бізнесу з продажу канабісу.
До теми "Зупиніть наш біль": під Радою активісти вимагали легалізувати медичний канабіс
"Найголовнішим опонентом системи легалізації медичного канабісу є чорний ринок і мафія, яка його контролює. На хворих людях вона заробляє 10 мільярдів (гривень – 24 канал) на рік. Звісно, втрачати ці прибутки не хочуть", – сказав Шерембей.
Україну зупиняють міфи про канабіс
Координатор "100% життя" пояснив, що люди, які захищають чорний ринок, розповсюджують міфи й неправду. Необхідно поширювати наукову інформацію, щоб люди підкріплювали нею свою позицію.
Як приклад, він наводить Всесвітню організацію охорони здоров'я – головний експертний медичний центр у світі, який надає протоколи лікування.
У 2018 році у світі врегулювати доступ препаратів з канабіноїдами для хворих людей. Україна запізнюється з цим. Її зупиняє ця міфологія,
– зазначив Шерембей.
Як це працює в цивілізованому світі
Канабіс легалізували у 60 країнах світу. Дмитро Шерембей пояснив, що коноплі мають в собі різні елементи й наука вже знайшла, як їх застосувати проти онкології, постравматичних симптомів, хронічного болю та рідкісних захворювань. Це ефективніше та дешевше, ніж хімічні сполуки.
"Більше ніж 20 років є світова практика. Люди на хімієтерапії можуть послабити біль. З'ясували, що олія канабісу ефективна і дозволяє легше й дієвіше завершити лікування", – додав Шерембей.
Дмитро Шерембей про легалізацію канабісу: дивіться відео
Медичний канабіс в Україні: останні новини
- На позачерговому засіданні 13 липня розглядали законопроєкт про легалізацію канабісу. Його не підтримали.
- У "Слузі народу" думки про законопроєкт розділилися.
- Зокрема, Ірина Верещук повідомила, що не готова підтримати навіть узаконення медичного канабісу.