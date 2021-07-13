Аби нагадати про проблему, під стіни парламенту прийшли понад 30 людей. Серед них як самі тяжкохворі, так і родичі людей, які щодня потребують медичного канабісу.

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Активісти провели акцію на підтримку легалізації медичного канабісу

Учасники принесли під Раду пігулки "Потерпін". Це символічні "ліки", якими пацієнти змушені вживати при:

епілептичних нападах;

судомах;

нудоті;

посттравматичному стресовому розладі;

розсіяному склерозі;

хворобі Паркінсона та Альцгеймера;

псоріазі.

До акції долучилися і батьки, діти яких мають тяжкі захворювання. Наприклад, мати дівчинки Софійки, в якому виявили епілепсію. Жінка розповіла, що кожного місяця шукає й купує медичний канабіс за кордоном. Таким чином це полегшує стан дитини. Адже якщо ним не лікуватися, епілептичні припадки можуть тривати близько 30 хвилин. Натомість завдяки цим лікам – лише до 2 хвилин.



Акція на підтримку легалізації медичного канабісу / Фото "Укрінформ"

Одна з учасниць заходу відзначила, що разом з тисячами тяжкохворих людей змушена добувати екстракти канабісу, щоб полегшити свої страждання. Адже допомагає від болей.

"Особливо допомагає заснути, заспокоїтися. З полінейропатичними болями масло канабісу прекрасно справляється", – пояснила співзасновниця ГО "Афіна. Жінки проти раку" Ніна Резниченко.

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