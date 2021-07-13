Чтобы напомнить о проблеме, под стены парламента пришли более 30 человек. Среди них как сами тяжелобольные, так и родственники людей, которые ежедневно нуждаются в медицинском каннабисе.

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Активисты провели акцию в поддержку легализации медицинского каннабиса

Участники принесли под Раду таблетки "Потерпин". Это символические "лекарства", которые пациенты вынуждены употреблять при:

  • эпилептических приступах;
  • судорогах;
  • тошноте;
  • посттравматическом стрессовом расстройстве;
  • рассеянном склерозе;
  • болезни Паркинсона и Альцгеймера;
  • псориазе.

К акции присоединились и родители, у детей которых тяжелые заболевания. Например, мать девочки Софийки, которая больна эпилепсией. Женщина рассказала, что каждый месяц ищет и покупает медицинский каннабис за границей. Таким образом это облегчает состояние ребенка. Ведь если им не лечиться, эпилептические припадки могут длиться около 30 минут. Зато благодаря этим лекарствам – всего до 2 минут.

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Акция в поддержку легализации медицинского каннабиса / Фото "Укринформ"

Одна из участниц мероприятия отметила, что вместе с тысячами тяжелобольных людей вынуждена добывать экстракты каннабиса, чтобы облегчить свои страдания. Ведь помогает от болей.

"Особенно помогает заснуть, успокоиться. С полинейропатическими болями масло каннабиса прекрасно справляется", – объяснила соучредитель ОО "Афина. Женщины против рака" Нина Резниченко.

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В Украине могут легализовать медицинский каннабис: что известно

  • В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 5596, который предусматривает легализацию медицинского каннабиса в Украине.
  • Президент даже созвал на 13 июля внеочередное заседание Верховной Рады. Одним из вопросов будет рассмотрение именно этого документа.
  • Сейчас у депутатов еще нет единодушного мнения относительно такой инициативы. Александр Корниенко заявил, что в "Слуге народа" есть системные противники легализации марихуаны. Он добавил, что с нардепами будут проводиться переговоры.

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В каких странах легализован медицинский каннабис / Инфографика 24 канала