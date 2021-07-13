Депутати, які проти цього законопроєкту говорять, що, мовляв, їх не влаштовує той факт, що канабіс вирощуватимуть в Україні. Адже з такою недосконалою правоохоронною системою це робити нібито небезпечно.

До теми Легалізація медичного канабісу, ліквідація Укроборонпрому: онлайн-трансляція засідання Ради

Верещук – проти легалізації медичного канабісу

Нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук послухала аргументи "за" та "проти" й вирішила утриматись.

Тому що ми, наша система сьогодні, і суспільство, і правоохоронна система не готові до легалізації канабісу. До того, щоб ми вирощували канабіс навіть у медичних цілях в Україні,

– наголосила Верещук.

Вона зауважила, що знає, що це хороша бізнес-модель і фармкомпанії можуть на ній заробити. "Але якщо на шальках терезів здоров'я нації і можливість бізнес-моделі, я все ж обираю здоров'я нації", – додала депутатка.

Нагадаємо! Раніше голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що у політичній силі є противники легалізації канабісу.

Верещук виступила проти легалізації канабісу: дивіться відео

Коротко про легалізацію медичного канабісу в Україні

Нардепи зібралися на позачергове засідання, на порядку денному якого закон про легалізацію медичного канабісу або ж як його прозвали у народі "закон для Софійки". Його назвали так на честь дівчинки, яка страждає на важку форму епілепсії і регулярно потребує знеболювальних препаратів.

Попри підтримку законопроєкту Міністерством охорони здоров'я та заклики авторитетних громадських організацій ухвалити закон, не всі нардепи готові на такий крок.

Під Верховною Радою 13 липня активісти провели акцію протесту, вимагавши легалізувати медичний канабіс.