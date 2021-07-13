Депутати, які проти цього законопроєкту говорять, що, мовляв, їх не влаштовує той факт, що канабіс вирощуватимуть в Україні. Адже з такою недосконалою правоохоронною системою це робити нібито небезпечно.

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Верещук – проти легалізації медичного канабісу

Нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук послухала аргументи "за" та "проти" й вирішила утриматись.

Тому що ми, наша система сьогодні, і суспільство, і правоохоронна система не готові до легалізації канабісу. До того, щоб ми вирощували канабіс навіть у медичних цілях в Україні,
– наголосила Верещук.

Вона зауважила, що знає, що це хороша бізнес-модель і фармкомпанії можуть на ній заробити. "Але якщо на шальках терезів здоров'я нації і можливість бізнес-моделі, я все ж обираю здоров'я нації", – додала депутатка.

Верещук виступила проти легалізації канабісу: дивіться відео

Коротко про легалізацію медичного канабісу в Україні

  • Нардепи зібралися на позачергове засідання, на порядку денному якого закон про легалізацію медичного канабісу або ж як його прозвали у народі "закон для Софійки". Його назвали так на честь дівчинки, яка страждає на важку форму епілепсії і регулярно потребує знеболювальних препаратів.
  • Попри підтримку законопроєкту Міністерством охорони здоров'я та заклики авторитетних громадських організацій ухвалити закон, не всі нардепи готові на такий крок.
  • Під Верховною Радою 13 липня активісти провели акцію протесту, вимагавши легалізувати медичний канабіс.

Легалізація маріхуани
Легалізація марихуани у світі / Інфографіка 24 каналу