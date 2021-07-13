Так, пообіді 13 липня Рада буде розглядати законопроєкт про легалізацію медичного канабісу, введення штрафів за контрабанду тютюнових виробів і ліквідацію Укроборонпрому. Зазначимо, що зранку нардепи збиралися на чергове засідання.

До слова Важливий крок судової реформи: Рада схвалила перезапуск ВККС з правками Зеленського

Законопроєкти, які Рада розгляне на цьому позачерговому засіданні

Спікер Верховної Ради напередодні опублікував порядок денний, у якому зазначені законодавчі ініціативи для розгляду 13 липня.

На позачерговому засіданні розглянуть такі документи:

Про регулювання обороту конопель в медичних цілях , науковій і науково-технічній діяльності (№5596). Законопроєкт розлядатимуть у першому читанні. Ініціатива покликана для тих людей, що мають серйозні хвороби, перебіг яких може полегшати вживання медичного канабісу.



, науковій і науково-технічній діяльності (№5596). Законопроєкт розлядатимуть у першому читанні. Ініціатива покликана для тих людей, що мають серйозні хвороби, перебіг яких може полегшати вживання медичного канабісу. Про особливості реформування державних підприємств в оборонно-промисловому комплексі (№3822). Цей законопроєкт нардепи розглядатимуть вдруге. Якщо його ухвалять –на державний концерн чекає кілька етапів реформування.



(№3822). Цей законопроєкт нардепи розглядатимуть вдруге. Якщо його ухвалять –на державний концерн чекає кілька етапів реформування. Про криміналізацію контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів (№5420). Якщо цю ініціативу ухвалять, то порушникам загрожуватимуть штрафи до 2 мільйонів гривень, або ж ув'язення до 12 років. Законопроєкт про криміналізацію контрабанти Зеленський вніс у Раду після санкцій проти контрабандистів.



та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів (№5420). Якщо цю ініціативу ухвалять, то порушникам загрожуватимуть штрафи до 2 мільйонів гривень, або ж ув'язення до 12 років. Законопроєкт про криміналізацію контрабанти Зеленський вніс у Раду після санкцій проти контрабандистів. Про особливості оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів (№5270).



Про удосконалення діяльності Антимонопольного комітету (№5431).

Онлайн-трансляція позачергового засідання Ради

Зверніть увагу! Цього тижня Рада проводить чергові пленарні засідання. До того ж у графік нардепи поставили 2 позачергових засідання – 13 та 15 липня.