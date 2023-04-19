В Италии члены мафии предложили компенсацию семье парня, которого они "ошибочно" убили

Неаполитанская мафия "Польверино" предложила 150 тысяч евро семье Джулио Джаччо. Более десяти лет назад они его ошибочно застрелили.

Это произошло в 2000 году. "Польверино" решили отомстить мужчине, который якобы спал с сестрой одного из членов мафии.

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В Италии члены мафии предлагают компенсацию семье парня, которого "ошибочно" убили

Так, двое мафиози – Наппи и Каммарота – переоделись в фальшивых полицейских и выследили Джаччо, которого приняли за любовника сестры члена мафии. Они приказали 26-летнему молодому человеку пройти с ними якобы для проверки документов. После этого мужчина исчез, а его судьба была неизвестна.

В 2015 году бывший член "Польверино" заявил, что Наппи и Каммарота убили Джаччо выстрелом в голову, а его тело растворили в кислоте. К тому же зубы парня они выбили молотком.

По этому делу мафиози предложили семье Джаччо компенсацию из-за ошибочного убийства – 30 тысяч евро наличными и 120 тысяч евро в форме недвижимости.

Однако семья Джаччо отказалась от компенсации.

У жизни Джулио нет цены: через 23 года единственное, во что верит семья, – это правосудие, которому они доверились,

– заявили родные парня.

В Италии поймали Денаро

Напомним, что 16 января этого года стражи порядка Италии поймали опасного 60-летнего мафиози, который три десятилетия скрывался от правосудия. К операции по аресту преступника привлекли более 100 военнослужащих.

Денаро за псевдо "Дьяболик" и "U Siccu" является одним из самых влиятельных боссов итальянской мафии и одним из самых разыскиваемых преступников в мире. Когда-то он хвастался, что может "заполнить кладбище" своими жертвами.