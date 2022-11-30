Ранее мы рассказывали, что в течение 30 ноября в ряде областей вспыхивали пожары. Они были на ТЭЦ, торговом центре и в цехе с изготовления пластиковой тары. Между тем не столь жарко в Магаданской области, страдающей от снегопадов, передает 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Месячная норма за два дня

Как рассказывают журналисты, за сутки в Магаданской области выпала месячная норма осадков. Также там уже объявили о лавинной опасности. Кроме того, некоторые селения остались без электроэнергии. В самом же Магадане школьникам разрешили переходить на свободное посещение.

Многие жители частного сектора Магадана уехать из своих домов во вторник не смогли. Причиной этому стали огромные заносы. Что касается устранения последствий снегопада, то коммунальщики в первую очередь занимаются центральными улицами, а также дорогами города. Неудивительно, что некоторым приходится быть буквально заблокированными стихией.

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Движение для всех видов транспорта запретили до 10:00 1 декабря на отрезке с 15 до 24 километра автодороги "Магадан – Балаганне – Талон". Об этом сообщили чрезвычайники в Магаданской области.

Задерживаются рейсы

Понятно, что такие погодные условия сделали полеты невозможными. Так что работа местного аэропорта "Сокол" ограничена. Известно о задержке рейсов в Москву, Новосибирск, а также Камчатку.

А вот самолет, ранее вылетевший из Москвы в Магадан, вынужден был сесть в Хабаровске. В самом же Магадане продолжают очищать взлетно-посадочную полосу.

Пожары всколыхнули россиян 30 ноября

Ночью в Красноярске горел торговый центр. А вот под утро в Брянской области – резервуары с нефтепродуктами.

Что касается Брянской области, то пропагандисты уже успели там найти украинский след. Мол, пожар произошел из-за "попадания боеприпаса".

Между тем жуткий пожар вспыхнул в Перми, где загорелась ТЭЦ-9. В результате погиб один человек, а еще двое с ожогами находятся в больнице.

И по странному стечению обстоятельств огонь вспыхнул в Волгограде. Там горел цех по изготовлению пластиковой тары.

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