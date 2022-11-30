Раніше ми розповідали, що упродовж 30 листопада у низці областей спалахували пожежі. Вони були на ТЕЦ, у торговому центрі та в цеху з виготовлення пластикової тари. Тим часом не настільки спекотно у Магаданській області, яка потерпає від снігопаду, передає 24 канал з посиланням на росЗМІ.

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Місячна норма за два дні

Як розповідають журналісти, за добу в Магаданській області випала місячна норма опадів. Також там уже оголосили про лавинну небезпеку. Крім того, деякі селища залишилися без електроенергії. В самому ж Магадані школярам дозволили переходити на вільне відвідування.

Багато мешканців приватного сектору Магадана виїхати зі своїх домівок у вівторок не змогли. Причиною цього стали величезні замети. Що стосується усунення наслідків снігопаду, то комунальники першочергово займаються центральними вулицями, а також дорогами міста. Тож не дивно, що декому доводиться бути буквально заблокованим стихією.

Магадан потрапив у снігову пастку: дивіться відео

Рух для всіх видів транспорту заборонили до 10:00 1 грудня на відтинку з 15 до 24 кілометр автодороги "Магадан – Балаганне – Талон". Про це повідомили надзвичайники у Магаданській області.

Затримуються рейси

Ясна річ, що такі погодні умови зробили польоти неможливими. Тож робота місцевого аеропорту "Сокіл" обмежена. Відомо про затримку рейсів до Москви, Новосибірська, а також Камчатки.

А от літак, який раніше вилетів із Москви до Магадану, змушений був сісти у Хабаровську. У самому ж Магадані продовжують очищати злітно-посадкову смугу.

Пожежі сколихнули росіян 30 листопада

Уночі у Красноярську горів торговий центр. А от під ранок у Брянській області – резервуари з нафтопродуктами.

Щодо Брянської області, то пропагандисти вже встигли там знайти український слід. Мовляв, пожежа сталася через "влучання боєприпасу".

Тим же часом моторошна пожежа спалахнула у Пермі, де загорілася ТЕЦ-9. Внаслідок цього загинула одна людина, а ще двоє з опіками перебувають у лікарні.

І за дивним збігом обставин вогонь спалахнув у Волгограді. Там горів цех з виготовлення пластикової тари.

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