По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси, их эксперты будут находиться на всех украинских атомных электростанциях. Еще с сентября 2022 года эксперты Международного агентства по атомной энергии работают на Запорожской АЭС.

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МАГАТЭ будет находиться на Южноукраинской АЭС

Мариано Гросси заявил, что в агентстве решили усилить свое присутствие на украинских АЭС. К такому выводу пришли, учитывая все риски и текущую ситуацию в стране.

Начали мы с Запорожской АЭС, крупнейшей в Украине. Теперь – расширяем эту миссию на все атомные станции,

– заявил гендиректор МАГАТЭ.

По его словам, это только первый шаг, и работа в этом направлении будет продолжаться. Рафаэль Мариано Гросси объяснил, что:

на Южноукраинской атомной электростанции будут находиться два их эксперта по ядерной безопасности;

они будут мониторить ситуации на станции, оказывать техническую поддержку и консультации украинским коллегам;

специалисты также будут фиксировать все внештатные ситуации на объекте и отчитываться о своих выводах в штаб-квартиру МАГАТЭ.

Обратите внимание! В конце 2022 года Рафаэль Гросси ездил в Москву, чтобы поговорить о зоне безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции. Тогда он заявил о прогрессе в этом вопросе. Однако Денис Шмигаль сказал, что конкретики по освобождению Запорожской АЭС пока нет.

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