По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси, их эксперты будут находиться на всех украинских атомных электростанциях. Еще с сентября 2022 года эксперты Международного агентства по атомной энергии работают на Запорожской АЭС.
Читайте также Последняя резервная линия энергопитания ЗАЭС повреждена из-за обстрела, – МАГАТЭ
МАГАТЭ будет находиться на Южноукраинской АЭС
Мариано Гросси заявил, что в агентстве решили усилить свое присутствие на украинских АЭС. К такому выводу пришли, учитывая все риски и текущую ситуацию в стране.
Начали мы с Запорожской АЭС, крупнейшей в Украине. Теперь – расширяем эту миссию на все атомные станции,
– заявил гендиректор МАГАТЭ.
По его словам, это только первый шаг, и работа в этом направлении будет продолжаться. Рафаэль Мариано Гросси объяснил, что:
- на Южноукраинской атомной электростанции будут находиться два их эксперта по ядерной безопасности;
- они будут мониторить ситуации на станции, оказывать техническую поддержку и консультации украинским коллегам;
- специалисты также будут фиксировать все внештатные ситуации на объекте и отчитываться о своих выводах в штаб-квартиру МАГАТЭ.
Что этому предшествовало: важное
- 16 января Рафаэль Гросси заявил, что Международное агентство по атомной энергии расширяет свое присутствие в Украине. Об этом он говорил с осени 2022 года.
- Гендиректор МАГАТЭ также заявил, что они пытаются помочь предотвратить ядерную аварию во время войны. Именно поэтому эксперты МАГАТЭ будут присутствовать на всех атомных электростанциях Украины.
- 13 января в МАГАТЕ заявили, что агентство разместит по два эксперта на каждой украинской АЭС. Кроме того, Гросси во время визита в Украину посетит Южноукраинскую, Ровенскую и Чернобыльскую АЭС, чтобы запустить там миссии. Также специалисты МАГАТЭ будут работать на Хмельницкой АЭС.