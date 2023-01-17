За словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі, їхні експерти перебуватимуть на всіх українських атомних електростанціях. Ще з вересня 2022 року експерти Міжнародного агентства з атомної енергії працюють на Запорізькій АЕС.

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МАГАТЕ перебуватиме на Південноукраїнській АЕС

Маріано Гроссі заявив, що в агентстві вирішили посилити свою присутність на українських АЕС. До такого висновку дійшли, враховуючи всі ризики та поточку ситуацію в країні.

Почали ми із Запорізької АЕС, яка є найбільшою в Україні. Тепер – розширюємо цю місію на всі атомні станції,

– заявив гендиректор МАГАТЕ.

За його словами, це тільки перший крок й робота в цьому напрямку триватиме. Рафаель Маріано Гроссі пояснив, що:

на Південноукраїнській атомній електростанції перебуватимуть два їхні експерти з ядерної безпеки;

вони моніторитимуть ситуації на станції, надаватимуть технічну підтримку та консультації українським колегам;

фахівці також фіксуватимуть усі позаштатні ситуації на об'єкті й звітуватимуть про свої висновки у штаб-квартиру МАГАТЕ.

Зверніть увагу! Наприкінці 2022 року Рафаель Гроссі їздив у Москву, щоб поговорити про зону безпеки навколо Запорізької атомної електростанції. Тоді він заявив про прогрес в цьому питанні. Однак Денис Шмигаль сказав, що конкретики щодо звільнення Запорізької АЕС поки що немає.

Що цьому передувало: важливе