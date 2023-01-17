За словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі, їхні експерти перебуватимуть на всіх українських атомних електростанціях. Ще з вересня 2022 року експерти Міжнародного агентства з атомної енергії працюють на Запорізькій АЕС.
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МАГАТЕ перебуватиме на Південноукраїнській АЕС
Маріано Гроссі заявив, що в агентстві вирішили посилити свою присутність на українських АЕС. До такого висновку дійшли, враховуючи всі ризики та поточку ситуацію в країні.
Почали ми із Запорізької АЕС, яка є найбільшою в Україні. Тепер – розширюємо цю місію на всі атомні станції,
– заявив гендиректор МАГАТЕ.
За його словами, це тільки перший крок й робота в цьому напрямку триватиме. Рафаель Маріано Гроссі пояснив, що:
- на Південноукраїнській атомній електростанції перебуватимуть два їхні експерти з ядерної безпеки;
- вони моніторитимуть ситуації на станції, надаватимуть технічну підтримку та консультації українським колегам;
- фахівці також фіксуватимуть усі позаштатні ситуації на об'єкті й звітуватимуть про свої висновки у штаб-квартиру МАГАТЕ.
Що цьому передувало: важливе
- 16 січня Рафаель Гроссі заявив, що Міжнародне агентство з атомної енергії розширює свою присутність в Україні. Про це він говорив ще з осені 2022 року.
- Гендиректор МАГАТЕ також заявив, що вони намагаються допомогти запобігти ядерній аварії під час війни. Саме тому експерти МАГАТЕ будуть присутні на всіх атомних електростанціях України.
- 13 січня в МАГАТЕ заявили, що агентство розмістить по два експерти на кожній українській АЕС. Окрім того, Гроссі під час візиту в Україну має відвідати Південноукраїнську, Рівненську та Чорнобильську АЕС, щоб запустити там місії. Також фахівці МАГАТЕ будуть працювати на Хмельницькій АЕС.