МАГАТЭ опубликовало подробный отчет о визите на Запорожскую АЭС

Специалисты МАГАТЭ опубликовали отчет по итогам своего визита на Запорожскую атомную электростанцию, которая под оккупацией россиян.

В докладе говорится, что на ЗАЭС возникла настоятельная необходимость во временных мерах по предотвращению ядерной аварии, которая может произойти из-за военных действий.

Внимание Миссия МАГАТЭ покинула ЗАЭС, на станции осталось 2 наблюдателей

Специалисты отметили, что необходима договоренность всех сторон на создание защитной зоны вокруг ЗАЭС. МАГАТЭ готово немедленно начать консультации, которые помогут создать немедленно такую зону ядерной безопасности.

Отчет МАГАТЭ составляет 52 страницы и называется "Ядерная безопасность и гарантии в Украине. Второй сводный отчет генерального директора".

Ситуация является беспрецедентной. Это первый случай военного конфликта на объектах крупной ядерной энергетики. Ядерная авария может иметь серьезные последствия внутри страны и за ее пределами,

– говорится в отчете.

В МАГАТЭ сообщили о зафиксированных последствиях обстрелов:

одном маслобаке для смазки турбин;

крышах различных зданий, в частности здания для транспорта, который перевозит использованное ядерное топливо;

спецстройки, где размещаются свежее ядерное топливо и хранилище ядерных отходов;

новом учебном корпусе;

здание, где расположен центральный мониторинговый пункт системы физической защиты;

контейнере, где расположена система радиационного контроля.

В этом контексте генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что, несмотря на то, что прошлые обстрелы не вызвали ядерной чрезвычайной ситуации, они представляют постоянную угрозу для ядерной безопасности. Гросси также сообщил, что уровень радиации в этом районе остается нормальным.

МАГАТЭ советует забрать со станции военную технику и солдат

Отмечают, что члены миссии видели российские военные грузовики на первом этаже машинных залов первого и второго энергоблоков, а также под эстакадами, соединяющими реакторы.

МАГАТЭ также зафиксировало повреждения дорожного покрытия, стен и окон различных зданий.

Агентство говорит, что безопасность на ЗАЭС обеспечивает персонал, как это должно быть, однако присутствие военных, техники и представителей "Росатома" создает на них давление и они находятся в "сложных обстоятельствах".

Поэтому МАГАТЭ рекомендует убрать с ЗАЭС всех людей и технику, которые могут влиять на безопасность станции.



Военная техника на территории ЗАЭС / Фото МАГАТИ

Безопасность персонала станции

Кроме морального давления на работников ЗАЭС со стороны оккупантов, штат на станции истощен из-за того, что зачастую персонал вынужден работать сверхурочно.

К тому же россияне не предоставляют персоналу полный доступ к абсолютно всем помещениям станции, что тоже создает потенциальную опасность.

Вероятность аварии

Что касается вероятности аварии на ЗАЭС, то персонал станции сообщил, что они регулярно проходят противоаварийные учения, но учебный аварийный центр на территории станции заняли российские военные, а для персонала создали альтернативный центр, который не соответствует необходимым требованиям – не имеет независимого источника питания и вентиляции, а также бесперебойного доступа к связи и интернету.

Поэтому, МАГАТЭ рекомендует восстановить эту систему аварийного реагирования на станции.

Коротко о визите МАГАТЭ на ЗАЭС

Сразу после посещения станции глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил восхищение работой украинских работников в сложнейших условиях. Гросси подчеркивал, что украинцы заботятся о ЗАЭС и "очень хорошо работают".

Также Гросси заявлял, что российские военные были на ЗАЭС во время работы миссии. Он хотел с ними пообщаться, но его не пустили к оккупантам.

В то же время в Офисе Президента охарактеризовали долгожданный визит миссии МАГАТЭ как "странный". В частности, советник Михаил Подоляк отметил, что не уверен, понимают ли в МАГАТЭ, что на самом деле происходит, и чем это грозит.

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