МАГАТЭ отреагировали на обстрел Запорожской АЭС
4 марта 2022 , 03:29Читати новину українською
Источник:МАГАТЭ в твиттере
Российские оккупационные войска обстреляли Запорожскую АЭС. МАГАТЭ уже отреагировали на такой циничный поступок оккупантов.
МАГАТЭ – это международное атомно-энергетическое агентство. Там заявили, что знают об обстрелах Запорожской АЭС.
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Действия агентства
В МАГАТЭ говорят, что им все известно и сейчас они связываются с властями Украины.
Напомним, что Запорожская АЭС является самой большой в Европе и шестой по величине в мире.
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