МАГАТЭ отреагировали на обстрел Запорожской АЭС

Российские оккупационные войска обстреляли Запорожскую АЭС. МАГАТЭ уже отреагировали на такой циничный поступок оккупантов.

МАГАТЭ – это международное атомно-энергетическое агентство. Там заявили, что знают об обстрелах Запорожской АЭС.

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Действия агентства

В МАГАТЭ говорят, что им все известно и сейчас они связываются с властями Украины.

Напомним, что Запорожская АЭС является самой большой в Европе и шестой по величине в мире.

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