МАГАТЭ переводит Центр чрезвычайных ситуаций в режим круглосуточного реагирования
Источник:МАГАТЭ
Международное агентство по атомной энергии заявило, что Центр чрезвычайных ситуаций отныне будет работать 24/7.
Все из-за обстрела оккупантами Запорожской АЭС.
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Что известно об обстреле ЗАЭС
В ночь на 4 марта российский снаряд попал в энергоблок Запорожской АЭС, вспыхнул пожар. По состоянию на 05:55 огонь локализовали. Спикер ЗАЭС подчеркнул, что атакуют с тяжелой техники. По его словам, существует реальная угроза ядерной опасности.
Ранее энергоблок ЗАЭС перевели в состояние ремонта, но ядерное топливо внутри реактора. Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что если произойдет взрыв, то будет в 10 раз больше Чернобыля.
Впоследствии кадыровцы ворвались на Запорожскую АЭС. Они хотят заминировать ее, чтобы шантажировать Европу. Им противостояли нацгвардейцы.
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