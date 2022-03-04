МАГАТЭ переводит Центр чрезвычайных ситуаций в режим круглосуточного реагирования

Международное агентство по атомной энергии заявило, что Центр чрезвычайных ситуаций отныне будет работать 24/7.

Все из-за обстрела оккупантами Запорожской АЭС.

Важно В Энергоатоме заявили о попадании снаряда в энергоблок ЗАЭС: онлайн-трансляция

Что известно об обстреле ЗАЭС

В ночь на 4 марта российский снаряд попал в энергоблок Запорожской АЭС, вспыхнул пожар. По состоянию на 05:55 огонь локализовали. Спикер ЗАЭС подчеркнул, что атакуют с тяжелой техники. По его словам, существует реальная угроза ядерной опасности.

Ранее энергоблок ЗАЭС перевели в состояние ремонта, но ядерное топливо внутри реактора. Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что если произойдет взрыв, то будет в 10 раз больше Чернобыля.

Впоследствии кадыровцы ворвались на Запорожскую АЭС. Они хотят заминировать ее, чтобы шантажировать Европу. Им противостояли нацгвардейцы.

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