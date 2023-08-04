МАГАТЭ наконец получили доступ к крышам блоков на ЗАЭС и снова ничего не увидели

Россияне продолжают использовать ЗАЭС в качестве военного объекта. Наконец сотрудники МАГАТЭ получили доступ к блокам №3 и №4. В результате проверки взрывных предметов на крышах не обнаружили.

Соответствующее заявление сделал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он отметил, что эксперты провели осмотр крыш атомных блоков №3 и №4. Также проверили турбинные залы Запорожской АЭС.

Читайте также Могла взорваться миссия МАГАТЭ: оккупанты заминировали дорогу к Запорожской АЭС

Мин и взрывчатки не обнаружили

Рафаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ в конце концов получила доступ к крышам реакторных блоков. Кроме того, осмотрела крыши турбинных залов. Собственно, раньше россияне делали все возможное, чтобы инспекция не состоялась.

"Я приветствую новости о том, что эксперты МАГАТЭ наконец-то получили этот дополнительный доступ к месту. Своевременное, независимое и объективное сообщение фактов на месте имеет решающее значение для продления усилий МАГАТЭ по поддержанию ядерной безопасности во время военного конфликта в стране", – заявил Гросси.

По имеющейся информации, доступ экспертам предоставили в четверг 3 августа. В то же время известно, что ночью команда МАГАТЭ рассказала, что вблизи завода слышала серию детонаций. На ЗАЭС тогда сообщили, что эти детонации не повлияли ни на станцию, ни промзону, ни Энергодар.

Гросси напомнил об опасностях

Рафаэль Гросси также отреагировал на детонацию. По его словам, это очередное упоминание о том, что сохраняется потенциальная ядерная опасность. Заметим, что с ним на регулярной основе сталкивается ЗАЭС.

Я снова призываю все стороны воздерживаться от любых действий, которые могут привести к ядерной аварии с потенциальными последствиями для здоровья населения и окружающей среды,

– подчеркнул он.