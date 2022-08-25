Вопрос демилитаризации ЗАЭС должно решать не МАГАТЭ, – директор организации

В МАГАТЭ заявили, что демилитаризация Запорожской АЭС не входит в повестку дня агентства. Мол, это должно решаться на "политических переговорах".

Демилитаризация Запорожской АЭС не входит в повестку дня агентства. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

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Главное – не допустить аварии

Гендиректор МАГАТЭ заявил, что главная обязанность организации – не допустить аварии. Вопрос демилитаризации ЗАЭС должен обсуждаться в политических кругах.

МАГАТЭ скоро поедет на ЗАЭС

Мариано Гросси рассказал, что скоро МАГАТЭ поедет на Запорожскую АЭС. По его словам, это произойдет в ближайшие дни. Скорее всего, в начале сентября.

Bloomerg пишет, что МАГАТЭ хочет посетить станцию до 5 сентября. Эта проверка была запланирована еще до начала полномасштабного вторжения и должна была стать первой оценкой безопасности ЗАЭС за 16 лет.

Гросси встречался с росатомом

Заметим, что на днях Рафаэль Мариано Гросси встретился в Стамбуле с официальными лицами росатома, чтобы обсудить детали миссии.

МАГАТЭ отправится из Киева, а затем войдет на оккупированную россиянами территорию в районе города Энергодар.

Источники сообщают, что самой сложной частью переговоров с россиянами являлась "логистическая сложность обеспечения временного прекращения огня при безопасном сопровождении представителей МАГАТЭ через зону боевых действий".

Напомним, что из-за постоянных обстрелов и пожаров возле станции сегодня произошло первое в истории полное аварийное отключение Запорожской АЭС.

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