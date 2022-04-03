МАГАТЭ сообщили, сколько в Украине сейчас работает энергоблоков на АЭС

По состоянию на 3 апреля в Украинской энергосистеме работает всего 7 из 15 имеющихся энергоблоков. Такие данные приводит Международное агентство по ядерной энергии (МАГАТЭ) со ссылкой на украинского ядерного регулятора ГИАРУ.

Украина остановила энергоблок №1 Хмельницкой АЭС – его вывели в ремонт вслед за энергоблоком №2.

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В общей сложности 8 из 15 реакторов остановили для регулярного технического обслуживания. Между тем, 2 из 7 рабочих энергоблоков размещены на Запорожской АЭС, которую временно контролируют российские оккупанты.

В стране работают 7 реакторов, в том числе 2 на подконтрольной России Запорожской АЭС, 3 на Ровенской АЭС и 2 на Южно-Украинской АЭС. Другие реакторы остановлены на регулярное техническое обслуживание, включая оба блока Хмельницкой АЭС,

– говорится в сообщении.

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