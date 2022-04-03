Україна зупинила енергоблок №1 Хмельницької АЕС – його вивели в ремонт слідом за енергоблоком № 2.

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Загалом 8 з 15 реакторів зупинили для регулярного технічного обслуговування. Тим часом 2 з 7 робочих енергоблоків розміщені на Запорізькій АЕС, яку тимчасово контролюють російські окупанти.

У країні працюють 7 реакторів, у тому числі 2 на підконтрольній Росії Запорізькій АЕС, 3 – на Рівненській АЕС та 2 на Южно-Українській АЕС. Інші реактори зупинено на регулярне технічне обслуговування, включаючи обидва блоки Хмельницької АЕС,

– йдеться у повідомленні.

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