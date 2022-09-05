Миссия все равно нужна, – эксперт оценил работу МАГАТЭ на ЗАЭС

Единственной задачей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС было выяснить, работает ли безопасно атомная электростанция. Поэтому в отчете миссии следует сразу ждать объяснения, что они не занимаются военными вопросами.

В то же время обращение Владимира Зеленского о необходимости демилитаризации ЗАЭС – вполне справедливо. Об этом в эфире 24 канала рассказал политический эксперт Валерий Клочок.

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МАГАТЭ не особо интересуется обстрелами ЗАЭС

Даже когда МАГАТЭ определяла повестку дня своей миссии, то указывали, что они будут выяснять, нет ли ядерной утечки, работает ли безопасно Запорожская атомная электростанция, не происходит ли физическое влияние на нее.

Конечно, здесь может быть пункт о том, кто, куда, где, что и как обстрелял. Впрочем, комментарий Рафаэля Гросси после нескольких часов на ЗАЭС мне не указывает на то, что эта миссия будет вовлечена в эти процессы,

– убежден специалист.

По его мнению, стоит учесть, что буквально накануне произошел очередной обстрел Энергодара. Это происходит специально, чтобы показать миссии, что "ВСУ обстреливают ЗАЭС".

"Ведь Энергодар находится под оккупацией. Следовательно, это же якобы логично может быть. В соцсетях россияне сотнями доказывают, что, якобы не может такого быть, чтобы россияне сами по себе стреляли. Это в их воображении "не может быть", а в нашем понимании, так и есть", – заявил Валерий Клочок.

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Миссия МАГАТЭ все равно важна

Несмотря на малые результаты визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, эксперт убежден, что такая миссия все равно важна. Прежде всего, чтобы уменьшить количество российских провокаций на атомной электростанции.

Мы помним, что в Энергодаре творилось накануне приезда миссии. Там даже жертвы были, взрывы и прочее. Сейчас немного притихло. То, что там будут два представителя миссии – это неплохо,

– убежден специалист.

Резюмируя, он объяснил, что не стоит ожидать чего-то великого от МАГАТЭ. Впрочем, еще раз подчеркнул: такая миссия была необходима для обеспечения безопасности ЗАЭС.

Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС

Утром 5 сентября миссия МАГАТЭ закончила свою работу на Запорожской атомной электростанции. Ее представители выехали на свободную часть территории Украины. На АЭС остались только два эксперта.

В Офисе Президента Украины несколько скептически оценили результаты миссии. Михаил Подоляк выразил сомнения, что эксперты МАГАТЭ вообще осознают, чем опасна ситуация на ЗАЭС.

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