Водночас звернення Володимира Зеленського щодо необхідності демілітаризації ЗАЕС – цілком справедливе. Про це в ефірі 24 каналу розповів політичний експерт Валерій Клочок.

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МАГАТЕ не особливо цікавиться обстрілами ЗАЕС

Навіть коли МАГАТЕ визначала порядок денний своєї місії, то вказували, що вони будуть з'ясовувати, чи немає ядерного витоку, чи працює безпечно Запорізька атомна електростанція, чи не відбувається фізичний вплив на неї.

Звісно, тут може бути пункт про те, хто, куди, де, що та як обстріляв. Втім коментар Рафаеля Гроссі після кількох годин на ЗАЕС мені не вказує на те, що ця місія буде долучена до цих процесів,

– переконаний фахівець.

На його думку, варто зважити на те, що буквально напередодні відбувся черговий обстріл Енергодара. Це відбувається спеціально, аби показати місії, що, мовляв, "ЗСУ обстрілюють ЗАЕС".

"Бо Енергодар перебуває під окупацією. Відтак це ж нібито логічно може бути. У соцмережах росіяни сотнями доводять, що, мовляв, не може такого бути, щоб росіяни самі по собі стріляли. Це в їхній уяві "не можу бути", а в нашому розумінні, це й є", – заявив Валерій Клочок.

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Місія МАГАТЕ все одно важлива

Попри малі результати візиту МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, експерт переконаний, що така місія все одно важлива. Насамперед для того, аби зменшити кількість російських провокацій на атомній електростанції.

Ми пам'ятаємо, що в Енергодарі творилося напередодні приїзду місії. Там навіть жертви були, вибухи й таке інше. Нині трішки притихло. Те, що там перебуватимуть два представники місії – це непогано,

– переконаний фахівець.

Резюмуючи, він пояснив, що не варто очікувати чогось великого від МАГАТЕ. Втім, ще раз наголосив: така місія була необхідна для гарантії безпеки ЗАЕС.

Місія МАГАТЕ на ЗАЕС

Зранку 5 вересня місія МАГАТЕ закінчила свою роботу на Запорізькій атомній електростанції. Її представники виїхали на вільну частину території України. На АЕС залишилися лише двоє експертів.

В Офісі Президента України дещо скептично оцінили результати місії. Михайло Подоляк висловив сумніви, що експерти МАГАТЕ взагалі усвідомлюють, чим небезпечна ситуація на ЗАЕС.

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