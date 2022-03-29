МАГАТЭ заверили, что обстрелы не повредили ядерный материал на "Источнике нейтронов" в Харькове

Оккупанты 28 марта в очередной раз обстреляли ядерную подкритическую установку "Источник нейтронов" в Харькове. В МАГАТЭ заявили, что ядерный материал в результате бомбардировки не повредился.

Ядерная установка попала под обстрелы примерно в 14:00. ЯПУ "Источник нейтронов" не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий, поэтому бомбардировки могут привести к тяжелым радиационным последствиям.

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"Источник нейронов", содержащий ядерный материал, не повредился

По словам главы Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, Украина сообщила МАГАТЭ о том, что ядерный исследовательский объект в Харькове получил дополнительные повреждения после повторного обстрела оккупантов, который произошел несколько дней назад. Однако небольшое количество его ядерного материала осталось невредимым.

Объект, ранее пострадавший от обстрелов во время конфликта, использовался для исследований, разработок и производства радиоизотопов для медицинских и промышленных целей. Его ядерный материал – подкритический, то есть ядерной цепной реакции быть не может, а запас радиоактивных веществ – низкий,

– рассказали в МАГАТЭ,

Украина 26 марта сообщила МАГАТЭ, что "Источник нейтронов" снова обстреляли, однако оценить ущерб пока невозможно. Через 2 дня агентству сообщили, что здание, его теплоизоляция и экспериментальный зал повредились. Тем не менее ядерная подкритическая установка, содержащая ядерный материал, используемый для генерации нейтронов для исследований и производства изотопов, не пострадала.

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