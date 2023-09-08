"Магазинное молоко – из порошка": зачем "теневые" производители распространяют этот миф

Миф о "порошковом" молоке на полках магазинов возник еще во времена СССР. Сейчас его распространяют нелегальные и полулегальные изготовители, чтобы дискредитировать магазинную продукцию.

Об этом "Бизнес Телеграфу" отметил Дмитрий Рощупкин, директор ЧАО "Винницкий молокозавод "Рошен". По его словам, "магазинное" молоко часто качественнее, чем купленное на рынке "с рук".

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"Бабушкино молоко – лучше, чем магазинное": почему это миф

"Мифы о том, что в магазинах вместо молока – "порошок", а "бабушкино" молоко – лучше, распространяют "теневики" – нелегальные или полулегальные производители, которые закупают сырье у домашних хозяйств", – отметил Дмитрий Рощупкин. Он пояснил, что на самом деле "теневая" продукция обычно не имеет маркировки.

Такое молоко имеет непонятное происхождение, а его реализация происходит на рынках за наличные деньги. Соответственно, продукция не проходит необходимую проверку и может представлять опасность для здоровья потребителей.

Чтобы скрыть это и хоть как-то конкурировать с сертифицированной продукцией, разгоняется миф, что это свое, домашнее, бабушкино,

– говорит Рощупкин.

Заметим, что миф о "порошковом" молоке на полках украинских магазинов возник еще во времена СССР. Тогда наблюдался дефицит молока, были проблемы с доставкой в определенные регионы, поэтому люди пользовались сухим молоком.

Следовательно, начали думать, что это замена питьевому молоку. Однако это миф, который легко разбить на языке цифр.

Производить питьевое молоко из сухого – экономически невыгодно, поскольку стоимость питьевого молока, продаваемого в торговых сетях, составляет сегодня около 40 гривен за 1 литр, тогда как питьевое молоко, восстановленное из порошкового, стоило бы дороже более чем на 30 процентов, – подчеркивает директор ЧАО "Винницкий молокозавод "Рошен".

Теперь этот миф "теневые" производители используют как средство конкурентной борьбы, чтобы убедить потребителей в сомнительном качестве магазинной продукции. Дмитрий Ращупкин отмечает, что питьевое молоко производят из свежего пастеризованного.

По его словам, оно проходит многоэтапную проверку на молокозаводах, где не допускают продукты с вредными примесями, антибиотиками, ингибиторами и опасными для здоровья человека бактериями. Кроме того, молоко при пастеризации сохраняет полезные вещества, в частности белки, витамины и минералы.

Однако сухое молоко – не является признаком плохого качества

Следует заметить, что сухое молоко – тоже не является чем-то плохим. Дмитрий Рощупкин объясняет, что его обычно используют в качестве компонента другой продукции.

Например, сухое молоко производства ЧАО "ВМЗ "Рошен" широко используют кондитерские фабрики "Рошен" в производстве конфет, шоколада, тортов и пирожных. .Продукцию завода экспортируют более чем в 50 стран мира,

– пишет издание.