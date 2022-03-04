Сеть магазинов NOVUS отказалась продавать продукцию бренда Coca-Cola. Такое решение сеть приняла после отказа Coca-Cola уйти с российского рынка.

С сегодняшнего дня товары от бренда Coca-Cola нельзя будет приобрести в сети NOVUS. Руководство сети магазинов заявило, что не будет сотрудничать с брендом, который продолжает работу на территории России.

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В NOVUS сообщили, что напитки Rich, Schweppes, Sprite, Burn, BonAqua, Fanta, Monster, Fuzetea, Coca-Cola не будут продаваться и уже снимаются с полок.

Покупка этих напитков – это спонсорская поддержка компании, которая не осуждает действия российских оккупантов, заявили в сети. Поэтому NOVUS призывает не покупать товары этих брендов и отказаться от их продукции.

Магазины NOVUS прекращают сотрудничество с брендом Coca-Cola​

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