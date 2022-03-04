Від сьогодні товари від бренду Coca-Cola не можна буде придбати у мережі NOVUS. Керівництво мережі магазинів заявило, що не будуть співпрацювати з брендом, який продовжує роботу на території Росії.

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У NOVUS повідомили, що напої Rich, Schweppes, Spite, Burn, BonAqua, Fanta, Monster, Fuzetea, Coca-Cola не будуть продаватися та вже знімаються з полиць.

Купівля цих напоїв – це спонсорська підтримка компанії, яка не засуджує дій російських окупантів, заявили у мережі. Тому в NOVUS закликають не купувати товари цих брендів та відмовитися від продукції.

Магазини NOVUS припиняють співпрацю з брендом Coca-Cola

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