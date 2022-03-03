Як з'ясувалося, деякі компанії не боять репутаційних ризиків та готові продовжити працювати у Росії. У цьому переліку є дуже неприємні сюрпризи.

До речі СБУ перехопила розмову ОМОНівців під Гостомелем: ті не знають, скільки їхнім "наваляло"

Coca-Cola продовжує роботу у Росії

Одним з посібників країни-агресора стала Coca-Cola. У компанії цинічно говорять про "відповідальність перед співробітниками".

Всі операційні, виробничі та логістичні об'єкти Coca-Cola в Росії працюють. Ми несемо повну відповідальність перед партнерами, суспільством і тисячами наших співробітників в Росії. Наш головний пріоритет – безпека наших співробітників,

– заявили у компанії.

Що ж, свою "турботу про співробітників" Coca-Cola доведеться спробувати на міцність, адже тиску українського та світового суспільства ще ніхто не витримував без втрат.

Під останнім постом в твіттері компанії довелося вислухати багато цікавого як про себе, так і про окупантів. А на що ж тут розраховували, коли вирішили і далі працювати з окупантами, які гатять з артилерії по мирних українських містах?

Під постом Coca-Cola в твіттер з'явилося багато коментарів на підтримку України

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