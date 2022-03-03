Як підкреслили у спецслужбі, російські війська вже другий тиждень зазнають значних втрат. І вже не вірять, що їм вдасться захопити хоча б одне стратегічне українське місто. Водночас вони жахаються власним втратам, а бойовий дух тане разом із весняним снігом.

До теми СБУ показала військове приладдя російських окупантів, які їхали "захоплювати Київ"

Розбили взагалі "в дим"

У ролику, який опублікувала СБУ, можна почути слова одного з ОМОНівців (це російський загін спецпризначення – 24 канал). Той, імовірно, звітує про ситуацію комусь зі своїх товаришів.

За словами окупанта, вони їхали всі в одній колоні: красноярці – першими, його загін був другим, далі – кемеровські та СОБР (Спеціальний загін швидкого реагуваня) також із Кемерова

Красноярців розбили взагалі "в дим" із танків, мінометів. Наших розбили. Кемеровці встигли відскочити й утекти. Але і в них – один 200-ий і три 300-ті (загиблі та поранені). Про наших взагалі нічого не відомо. Скільки там "наваляло" нашим – ніхто не знає,

– бідкається російський загарбник.

Всіх розбили: дивіться відео розмови окупантів під Гостомелем (Увага! Ненормативна лексика! 18+)

Новину доповнюємо