У користувачів соцмереж цей "анпакінг", із купою макулатури та канцтоварів, викликав лише нову хвилю жартів щодо ворожого війська.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

З чим відправляють на війну російських солдатів

З відео видно, що у планшеті окупантів безліч підручників, калькулятор, фломастери та навіть стікери. А через застарілу техніку, в мережі цей набір встигли порівняти із тими, які видавали військовим під час Другої світової війни.

Подивіться, як оснащені бійці Росії, які називають себе "однією з найсильніших армій світу"… А найсучаснішу військову літературу Росії бачили? На війну з Україною відпускають одразу з підручниками – щоб нічого не забути,

– коментують побачене в СБУ.

Приладдя російських окупантів, які їхали захоплювати Київ: