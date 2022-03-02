У користувачів соцмереж цей "анпакінг", із купою макулатури та канцтоварів, викликав лише нову хвилю жартів щодо ворожого війська.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій
З чим відправляють на війну російських солдатів
З відео видно, що у планшеті окупантів безліч підручників, калькулятор, фломастери та навіть стікери. А через застарілу техніку, в мережі цей набір встигли порівняти із тими, які видавали військовим під час Другої світової війни.
Подивіться, як оснащені бійці Росії, які називають себе "однією з найсильніших армій світу"… А найсучаснішу військову літературу Росії бачили? На війну з Україною відпускають одразу з підручниками – щоб нічого не забути,
– коментують побачене в СБУ.
Приладдя російських окупантів, які їхали захоплювати Київ:
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