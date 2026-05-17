"Договориться с дьяволом": кто из украинских политиков обращался к магии

Судебное обнародование переписки бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака с астрологиней снова подняло тему веры украинских политиков в эзотерику. Оказывается, к услугам астрологов, шаманов и гадалок обращались как советские руководители, так и современные высокопоставленные чиновники.

Подробно об увлечении украинских чиновников магией рассказывается в сюжете ТСН "Ведьмы, мольфары и тайны политики: кто из украинских топ-чиновников ищет помощи в потустороннем мире?".

Смотрите также ВАКС запретил Ермаку общаться с гадалкой Вероникой "Фэншуй"

Какие украинские чиновники обращались к магии?

Обнародование в суде переписки бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака с астрологиней, известной как "Вероника фэншуй", снова привлекло внимание к теме использования эзотерических практик в политике. Это заставило вспомнить, что обращение к астрологам, мольфарам и гадалкам не является единичным явлением среди украинских политических элит.

Подобные практики фиксировались еще в советское время и продолжались в независимой Украине. В частности, президент-беглец Виктор Янукович по данным очевидцев и источников, был чрезвычайно суеверным и имел собственных духовных наставников. В резиденции Межигорье после его побега в 2014 году обнаруживали символические элементы, которые породили слухи об интересе к оккультным практикам, хотя официально это объясняли как элементы хозяйственных решений.

Неоднократно тема эзотерики появлялась и в контексте политики Юлии Тимошенко. В 1990-х годах астрологи, в частности Павел Глоба, делали громкие предсказания относительно ее политического будущего, которые не оправдались, но повлияли на формирование публичного образа. В разные периоды вокруг политика также появлялись люди, которые позиционировали себя как эзотерические консультанты.

Отдельные скандальные истории случались и в других резонансных делах. В частности, во время расследования дела о крупнейшей взятке в истории Украины от Николая Злочевского фигуранты также упоминали обращение к "провидцам" и попытки получить советы перед передачей средств.

Почему политики обращаются к гадалкам и шаманам?

Политическая сфера связана с постоянными кризисами и рисками, поэтому политики все чаще обращаются к магии и потусторонности, чтобы получить ответы на вопросы, которые все больше их беспокоят.

Существует несколько причин, но одной из главных остается иллюзия контроля. Магические прогнозы создают для политика психологическую опору и ощущение, что он контролирует ситуацию. Хотя, на самом деле ситуация может отличаться от действительности.

Еще благодаря магии политики пытаются снять с себя ответственность за определенные поступки и действия. Шаманы, экстрасенсы и другие представители удачно пользуются уязвимостью тех, кто к ним приходит и якобы помогают переложить бремя принятия судьбоносных и трудных решений на "высшие силы".

Стоит также отметить, что чем выше уровень власти, тем меньше человек доверяет своему окружению. Политики часто просят эзотериков проверить лояльность соратников или защитить их от сглаза и заказных ритуалов со стороны врагов.

Как Вероника "Фэншуй" помогала Ермаку, который сейчас фигурирует в расследовании НАБУ и САП?

Экс-глава ОП Андрей Ермак, вероятно, советовался с гадалкой относительно назначений на высшие государственные должности. Известно, что в этом ему помогала 51-летняя жительница Киева Вероника Аникиевич, теперь более известная как "Вероника Фэншуй Офис".

Несмотря на активный контакт Ермака с гадалкой, сам президент не знал о привлечении магии в государственные дела. Советник Зеленского Дмитрий Литвин заявил для 24 Канала, что в Офисе президента не проводят консультации с эзотериками.

Сейчас, экс-руководитель Офиса Президента не может общаться с "Вероникой Фэншуй". Соответствующий запрет он получил от Высшего антикоррупционного суда.