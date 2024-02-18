Военного вражеской армии ранили на войне в Украине. Об этом сообщили во вражеских телеграмм-каналах, информирует 24 Канал.

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Минус один оккупант

Российская армия теряет интенсивными темпами свой личный состав. Так, 16 февраля, стало известно, что ряды оккупантской армии покинул еще один солдат.

В прошлую среду (14 февраля – 24 Канал) в госпитале города Севастополь от полученных в ходе боев ранений умер гвардии полковник, командир 61-й отдельной Киркенеской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного флота, уроженец села Хлют Рутульского района Дагестана Магомедали Магомеджан,

– говорится в сообщении.

Магомеджанов участвовал в четырех операциях. Ранее он служил командиром 77-й отдельной бригады в 177-м отдельном полку морской пехоты Краснознаменной Каспийской флотилии.

ВСУ ликвидировали командира российской ЧВК "Редут": что известно

В начале февраля стало известно, что российская частная военная компания "Редут" потеряла в Украине своего командира – Павла Фролова.

В российских медиа жаловались на то, что 36-летний оккупант подорвался на мине на Херсонщине во время попытки штурма украинских позиций. Его должны были наградить, однако не успели.

В сообщении росСМИ сообщали, что Фролов – один из первых штурмовиков, которые участвовали в подготовке операции по захвату "Царской охоты".