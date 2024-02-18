Військового ворожої армії поранили на війні в Україні. Про це повідомили у ворожих телеграм-каналах, інформує 24 Канал.

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Мінус один окупант

Російська армія втрачає інтенсивними темпами свій особовий склад. Так, 16 лютого, стало відомо, що ряди окупантської армії покинув ще один солдат.

Минулої середи (14 лютого – 24 Канал) в госпіталі міста Севастополь від отриманих в ході боїв поранень помер гвардії полковник, командир 61-ї окремої Кіркенеської Червонопрапорної бригади морської піхоти Північного флоту, уродженець села Хлют Рутульського району Дагестану Магомедалі Магомеджан,

– йдеться у повідомленні.

Магомеджанов брав участь у чотирьох операціях. Раніше він служив командиром 77-ї окремої бригади у 177-му окремому полку морської піхоти Червонопрапорної Каспійської флотилії.

ЗСУ ліквідували командира російської ПВК "Редут": що відомо

На початку лютого стало відомо, що російська приватна військова компанія "Редут" втратила в Україні свого командира – Павла Фролова.

В російських медіа бідкалися на те, що 36-річний окупант підірвався на міні на Херсонщині під час спроби штурму українських позицій. Його мали нагородити, однак не встигли.

В повідомленні росЗМІ повідомляли, що Фролов – один із перших штурмовиків, які брали участь у підготовці операції із захоплення "Царськой охоти".