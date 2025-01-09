Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу 47 отдельной механизированной бригады.

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Как происходило отражение атаки врага в Курской области

Так, во время штурма украинских позиций в Курской области враг задействовал огромное количество техники и личного состава.

Первыми в их колоннах шли танки с тралами, чтобы разминировать проходы. Атаки осуществлялись накатами в 6 волн. Враг также пытался прорываться танками, БМП, БТРами и даже багги – всего около 50 единиц техники,

– пишет 47 ОМБр.

В пресс-службе отметили, что все подразделения 47 бригады "Магура" действовали, как один механизм, – и дали врагу по зубам. Военные ликвидировали техники – танков, БМП-2, БМД, БТР, багги и "Ланцетов", – на десятки миллионов долларов. Потери врага фактически равны роте солдат: 45 россиян уничтожено, 53 – трехсотых

Как "Магура" отражала массовый штурм россиян: смотрите видео

К слову, недавно украинским бойцам в Курской области за один бой удалось ликвидировать фактически целый батальон, состоявший из россиян и корейцев. Было ликвидировано более 400 вражеских военных. Сообщается, что Россия штурмовала село Махновка.