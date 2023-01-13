В результате образовалась огромная пробка. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.
К теме Белгородская область – частично без света, россияне – в истерике
У россиян проблемы со светом
Как стало известно, жители поселка в пригороде Махачкалы перекрыли федеральную трассу в знак протеста против отсутствия электричества.
Поэтому в районе поселка Караман-2 образовалась большая пробка, а на место происшествия прибыла полиция.
Так, местные жители сидят без света уже четвертые сутки. По словам протестующих, сначала полицейские просили их разойтись. Позже появилась информация об "отдельных задержаниях".
Российские СМИ пишут, что за последние годы в этом поселке часто возникает недовольство из-за коммунальных аварий.
Жители Махачкалы перекрыли трассу: смотрите видео
Другие проблемы россиян
- У "второй армии мира" новые проблемы с солдатами. 12 января в Москве с вооружением сбежал оккупант.
- В России снова начали массированно раздавать повестки. Поэтому у местных жителей началась паника.
- Так, мужчин ловят возле метро. Очевидцы говорят, что возле некоторых станций стоят полицейские с женщиной, которые останавливают молодых парней и выписывают повестки.
- Кроме того, повестки раздают и в Москве и Петербурге. Мужчин останавливают прямо на улице, проверяют документы и вручают повестки.