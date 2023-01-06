Таким образом, похоже, что в России началась вторая волна мобилизации. Мужчин ловят прямо на улице и выдают им повестки. Об этом информирует 24 Канал.
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В России снова раздают повестки
С 5 января россияне начали снова получать повестки. Так, в разных регионах, очевидно, проводят новую волну мобилизации.
Россияне получают повестки: смотрите видео
По словам очевидцев, они видели, как возле входа на каток остановили мужчин. У нескольких что-то проверили и отпустили, а некоторым – вручили повестки.
Также мужчин ловят возле метро. Очевидцы говорят, что возле некоторых станций стоят полицейские с женщиной, которые останавливают молодых парней и выписывают повестки.
Кроме того, повестки раздают в Москве и Петербурге. Так, мужчин останавливают прямо на улице, проверяют документы и вручают повестки.
В Петербурге вручают повестки / фото из местных телеграм-каналов
Повестки раздают даже в Москве / фото из местных телеграм-каналов
Мобилизация в России: последние новости
- Военный обозреватель Денис Попович накануне заявлял, что следующая волна может быть проведена с 5 января.
- Так, в начале января Владимир Путин может объявить полную мобилизацию и запретит выезд русским мужчинам из страны.
- Кстати, недавно солдатские вдовы России выступили за новую волну мобилизации. Они говорят, что якобы "готовы на все ради победы" их недостраны.
- Анна Маляр сообщала, что мобилизация в России – мощная, и это действительно очень серьезный вызов. По ее словам, это говорит о том, что они настроены воевать долго.