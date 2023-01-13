Внаслідок цього утворився величезний затор. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.
До теми Бєлгородська область – частково без світла, росіяни – в істериці
У росіян проблеми зі світлом
Як стало відомо, жителі селища у передмісті Махачкали перекрили федеральну трасу на знак протесту проти відсутності електрики.
Через це у районі селища Караман-2 утворився великий затор, а на місце події прибула поліція.
Так, місцеві жителі сидять без світла вже четверту добу. За словами протестувальників, спочатку поліцейські просили їх розійтися. Пізніше з'явилася інформація про "окремі затримання".
Російські ЗМІ пишуть, що за останні роки у цьому селищі часто виникає невдоволення через комунальні аварії.
Жителі Махачкали перекрили трасу: дивіться відео
Інші проблеми росіян
- У "другої армії світу" нові проблеми з солдатами. 12 січня у Москві з озброєнням втік окупант.
- У Росії знову почали масовано роздавати повістки. Через це у місцевих жителів почалася паніка.
- Так, чоловіків ловлять біля метро. Очевидці кажуть, що біля деяких станцій стоять поліцейські з жінкою, які зупиняють молодих хлопців та виписують їм повістки.
- Крім того, повістки роздають і в Москві та Петербурзі. Чоловіків зупиняють просто на вулиці, перевіряють документи та вручають повістки.