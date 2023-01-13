Внаслідок цього утворився величезний затор. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

До теми Бєлгородська область – частково без світла, росіяни – в істериці

У росіян проблеми зі світлом

Як стало відомо, жителі селища у передмісті Махачкали перекрили федеральну трасу на знак протесту проти відсутності електрики.

Через це у районі селища Караман-2 утворився великий затор, а на місце події прибула поліція.

Так, місцеві жителі сидять без світла вже четверту добу. За словами протестувальників, спочатку поліцейські просили їх розійтися. Пізніше з'явилася інформація про "окремі затримання".

Російські ЗМІ пишуть, що за останні роки у цьому селищі часто виникає невдоволення через комунальні аварії.

До речі! Через снігопад і сильний вітер без світла залишилися 45 тисяч жителів Дагестану.

Жителі Махачкали перекрили трасу: дивіться відео

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