Май будет еще сложным, – Куюн о главных проблемах с горючим

Проблема с нехваткой горючего существенно усугубилась за последние недели. Главная причина – война.

Об этом в эфире 24 канала сказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн. Он рассказал, когда можно ожидать стабилизацию ситуации для водителей.

Внимание Куда исчез бензин и когда он вернется на АЗС

"Я думаю, что май еще будет достаточно напряженным. К проблеме подключился Кабмин и правительство в целом, поскольку некоторые вопросы надо решать на межправительственном уровне", – отметил он.

Поэтому можно надеяться на то, что правительство договорится об экстренном объеме бензина, чтобы можно было его оперативно привезти.

Почему на АЗС дефицит: главные причины

До войны 100% импорта горючего мы получали из Беларуси, России и по морю. Сейчас все эти направления не работают. Соответственно, рынок был вынужден переориентироваться на единственный источник поставок – Евросоюз. Этот процесс не очень прост.

Поэтому сначала искали ресурсы. Их нашли, горючее закупили. Но пока основная проблема с тем, что мы не можем его привезти,

– пояснил Куюн.

То есть, в Европе нет таких мощностей – вагоноцистерн, локомотивов – для того, чтобы привезти топливо в тех объемах, которые необходимы Украине. Поэтому возникли проблемы с логистикой.

Другая проблема заключается в том, что государство сохраняет госрегулирование, которое не полностью учитывает новые реалии, в частности по логистической поставке нефтепродуктов.

Из-за этого импортное топливо сейчас дороже, чем предельная цена, которую установило Минэкономики. Поэтому украинским АЗС просто невыгодно завозить топливо по такой цене и продавать его дешевле.