Про це в ефірі 24 каналу сказав директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн. Він розповів, коли можна очікувати стабілізації ситуації для водіїв.

Увага Куди зник бензин та коли він повернеться на АЗС

"Я думаю, що травень ще буде досить напруженим. До проблеми підключився Кабмін і уряд в цілому, оскільки деякі питання треба розв'язувати на міжурядовому рівні", – зазначив він.

Тож можна сподіватися на те, що уряд домовиться про екстрений обсяг бензину, щоб можна було його оперативно привезти.

Чому на АЗС дефіцит: головні причини

До війни 100% імпорту пального ми отримували з Білорусі, з Росії та морем. Зараз усі ці напрями не працюють. Відповідно, ринок був змушений переорієнтуватися на єдине джерело постачання – Євросоюз. Цей процес не дуже простий.

Тому спершу шукали ресурси. Їх знайшли, пальне закупили. Але наразі основна проблема з тим, що ми не можемо його привезти,

– пояснив Куюн.

Тобто, в Європі немає таких потужностей – вагоноцистерн, локомотивів – для того, щоб привезти пальне в тих обсягах, які необхідні Україні. Тож виникли проблеми з логістикою.

Інша проблема полягає в тому, що держава зберігає держрегулювання, яке не повністю враховує нові реалії, зокрема щодо логістичного постачання нафтопродуктів.

Через це імпортне пальне зараз є дорожчим, ніж гранична ціна, яку встановило Мінекономіки. Тому українським АЗС просто невигідно завозити пальне по такій ціні та продавати його дешевше.