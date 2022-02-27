Мая Санду передала продукты для украинцев, которые стоят на границе с Молдовой

Президент Республики Молдова Мая Санду передала мэру города Могилев-Подольский Геннадию Глухманюку пищевые продукты.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Майя Санду передала продукты для украинцев

Сообщается, что помощь направлена ​​для граждан Украины, стоящих в очереди в пункте пропуска на границе с Молдовой.

в Молдову можно попасть , если у вас есть, в частности, внутренние документы. Также туда будут пускаться без сертификата о вакцинации. Детей будут пускать на основании свидетельства о рождении, обычного или загранпаспорта. Также в Молдову разрешат въезжать автомобилям без зеленых карточек.

Мая Санду передала продукты для украинцев / Фото Государственная пограничная служба Украины

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