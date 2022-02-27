Мая Санду передала продукты для украинцев, которые стоят на границе с Молдовой
27 февраля 2022 , 15:49Читати новину українською
Президент Республики Молдова Мая Санду передала мэру города Могилев-Подольский Геннадию Глухманюку пищевые продукты.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Читайте также Всего за несколько дней: Польша приняла около 190 тысяч беженцев из Украины
Майя Санду передала продукты для украинцев
Сообщается, что помощь направлена для граждан Украины, стоящих в очереди в пункте пропуска на границе с Молдовой.Напомним, в Молдову можно попасть, если у вас есть, в частности, внутренние документы. Также туда будут пускаться без сертификата о вакцинации. Детей будут пускать на основании свидетельства о рождении, обычного или загранпаспорта. Также в Молдову разрешат въезжать автомобилям без зеленых карточек.
Подписывайтесь на телеграмм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.